Fermo ubriaco picchia passante Quattro denunce e una arrestata nel weekend

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – In stato di ubriachezza, ha aggredito brutalmente un. È accaduto nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio () dove i carabinieri, a seguito di querela per aggressione, hanno identificato un pregiudicato di origini marocchine di 25 anni. Secondo il racconto dei militari, il giovane, senza alcun motivo apparente, ma in preda ad una alterazione psicofisica per abuso di alcool, ha aggredito sul lungomare una persona, provocandole lesioni al volto. Il 25enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Gli stessi carabinieri, durante un controllo, hanno fermato un 24enne di origini marocchine. Il ragazzo, apparso nervoso, è stato sottoposto a ispezione personale e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.