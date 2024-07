È finita così Lino e Alessia di Temptation Island la scoperta su di lui dopo il programma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) La scorsa settimana è andato in onda il falò di di. La storia tra i due è naufragata sull’isola di ““. La quarta puntata era iniziata con il falò die la richiesta di vedere, in atteggiamenti sempre più intimi con la single Maika., sconvolta da quanto aveva visto nello schermo del falò, aveva sentenziato: “Mi fa schifo, penso che la decisione l’ha presa”.Pascarella ha dovuto chiedere ben cinque falò di confronto immediato per riuscire a convincere il fidanzatoGiuliano ad accettare. Ebbene, alla fine ci è riuscita eun confronto molto acceso la coppia è uscita separata dal, ma Filippo Bisciglia ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso rivelando che il loro viaggio nei sentimenti non si è però ancora concluso del tutto e quindi ci saranno dei colpi di scena. “Era con lui, si sono anche baciati”.