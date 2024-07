DAZN | lievitano i prezzi per la stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024)diper lasportivaal via. Abbonarsi al servizio streaming che offre la visione dell’intero campionato di calcio di Serie A costa più dell’anno scorso. Ecco il listino aggiornato.: listinoPer sottoscrivere l’abbonamento aoccorre scegliere tra le quattro diverse tipologie di piano proposte, che hanno costi e funzionalità differenti: Piano Plus, Piano Standard, Piano Start e Piano Gaol Pass. Piano Plus: quanto costa e cosa comprende Il Piano Plus è il più costoso poiché consente di guardare tutti gli sport disponibili suin contemporanea su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti e dunque connessi a due reti Internet diverse. I costi: 599 euro all’anno se si decide di pagare in un’unica soluzione, andando a risparmiare 240 euro.