Cse | il partner delle banche nella transizione verso il digitale

(Di lunedì 22 luglio 2024) IL GRUPPO CSE, interamente controllato da 23, ha la sede principale a San Lazzaro di Savena (Bologna) ed uffici a Milano e Roma. Negli anni Cse ha costruito un modello di business che ha permesso di crescere sia nei volumi gestiti chequalità e quantità dei servizi offerti, fino ad accreditarsi nel mercato bancario come undi riferimento per progettare, sviluppare e fornire soluzioni ad hoc, sicure, efficienti e altamente competitive. Cse ha sviluppato ed ampliato le proprie competenze e oggi si pone come fornitore di soluzioni end-to-end per il mondo bancario e finanziario, annoverando circa 150 clienti, che sono, oltre a istituti di credito, core target del Cse, anche Sim, Sgr, società finanziarie e filiali italiane diestere.