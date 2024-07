Crollo alla Vela Celeste di Scampia | persone sotto le macerie Un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella serata di lunedì 22 luglio, poco dopo le ore 23, si è verificato un cedimento, una delle ultime strutture ancora in piedi a, periferia Nord di Napoli. Ilriguarda un btoio della, provocando una situazione di emergenza immediata. Sul posto sono prontamente intervenute ambulanze del 118, Vigili del fuoco e personale della Polizia di Stato. Al momento, ci sonolee sono iniziate le ricerche per individuare eventuali feriti o vittime. Le forze dell’ordine sono impegnate nell’evacuazione con autoscala dei condomini ai piani alti, che non possono scendere. Secondo quanto si apprende, il cedimento, tra il secondo e il terzo piano della struttura, sarebbe avvenuto poco prima delle 23. Una persona sarebbe morta e almeno altre cinque sarebbero rimaste ferite, di cui due in modo grave.