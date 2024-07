Ciclismo In luce i Giovanissimi del Velo Club Trofeo ’Marco forever’ Volata vincente per Alessio Martinelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nuovo successo per, l’atleta delCarrara ’Carlo & Raffaella’ che nella ottava edizione del, sale sul gradino più alto del podio nella categoria G2 (età 8 anni). Valida per la terza prova del challange ’Renato Pardini’, riservata alle categorie deie organizzata dalla Fabrimar di Montignoso, la corsa si è sviluppata lungo il circuito nella zona industriale di Massa, con partenza da via Dorsale. La squadra del(nella foto) è stata protagonista. Sul traguardoha battuto inil gruppo, dopo aver condotto in testa tutta la gara, guidato dagli allenatori Nico Fioravanti eCorradi. Dopo due secondi e un terzo posto nelle ultime tre gare,torna alla vittoria mettendo in bacheca il quinto successo stagionale dopo Ponsacco, Calcinaia, Pontedera e Viareggio.