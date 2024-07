Centro commerciale AvantInsieme dice no | Una scelta sbagliata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) "C’era veramente bisogno di un nuovocon un altro supermercato?". È questa una delle domande contenute nella lettera aperta cheSarzana e Val di Magra, movimento liberalriformista e progressista che aderisce alla Federazione civici europei, indirizza al sindaco e a tutta la giunta Ponzanelli. Il riferimento, inequivocabile, è all’ex area Beatini, dove è ormai stato appurato che Iozzelli Group ha in progetto la realizzazione di tre unità immobiliari su un piano con destinazione d’uso produttiva–, con accesso sia da via Cisa che da via Boettola. A scagliarsi contro questa manovra che potrebbe provocare ulteriore danno alla crisi del commercio cittadino sono state diverse associazioni di categoria, tra cui Confesercenti oltre che l’opposizione sarzanese.