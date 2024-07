Camion prende in pieno bus turistico | 22 morti e decine di feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Terrificante incidente stradale in Bolivia, dove almeno 22 persone sono morte esono rimaste ferite a seguito dello scontro frontale tra une un autobus avvenuto su un'autostrada nell'ovest del Paese sudamericano. Secondo le autorità boliviane, l'autista delche rientrava in Bolivia dal Cile ha invaso la corsia opposta centrando inl'autobus che viaggiava in direzione di Santiago. Gli incidenti sulle strade boliviane causano 1.400e 40.000all'anno. Il video dell'incidente in Bolivia Secondo quanto riferisce l'agente di polizia stradale Nilo Torrico, dalle prime indagini è emerso che ilha oltrepassato la corsia opposta nel tentativo di sorpassare un veicolo.