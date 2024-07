Calciomercato Napoli Manna prepara un colpo in uscita | domani sarà annunciata la cessione!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè molto attivo sul mercato. Il DSha anche il compito di sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte. La nuova stagione sta per iniziare e in casac’è tanta voglia di ripartire. L’avvento di Antonio Conte è stato una boccata d’aria per l’intero ambiente, il quale spero di tornare all’apice della Serie A. La missione non è di fatto semplice, ma con le giuste mosse sul mercato tutto può diventare possibile. La dirigenza azzurra si è già mossa con diversi colpi in entrata, ma anche l’aspetto legato alle uscite non è da trascurare. Proprio in questa direzione starebbe lavorando il DS. Infatti, grazie al ritiro a Dimaro, mister Antonio Conte avrebbe capito quali calciatori non rientrano nel progetto. Fuori da quest’ultimo ci sono diversi giovani, i quali approderanno altrove per costruire un trampolino da calcio per il futuro.