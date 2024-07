Bologna rave party a Villa Angeletti Musica infernale fino all’alba risveglio fra rifiuti e bivacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Due notti insonni, e non solo a causa della calura, per chi abita a ridosso del parco di, fra via delle Beverara e via Gagarin. “Da casa ho sentito tutta la notte un bombardamento di– racconta Pietro, un residente –. Bum bum bum, con 150-200 persone che ballavano come zombie, in un vero e proprioche si è svolto nella zona dell’anfiteatro. Venerdì notte per fortuna a un certo punto è arrivato il temporale che li ha interrotti ma la notte scorsa (tra sabato e domenica, ndr) sono andati avanti”. “Questo parco viene spesso usato per eventi fuori dalle regole – prosegue il cittadino –. Anche nelle estati passate abbiamo avuto problemi simili.