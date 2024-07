Bologna ecco Thijs Dallinga | l’attaccante olandese che non deve far rimpiangere Zirkzee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilaccoglie il 23enne, attaccanteche è atterrato questa mattina all’aeroporto Marconi. Sarà lui a dover raccogliere la pesante eredità lasciata da Joshua, che si è trasferito al Manchester United. Proveniente dal Tolosa,arriva al termine di un’operazione da 15 milioni di euro condotta dai direttori Sartori e Di Vaio. Nell’ultima stagione il centravanti orange ha segnato 19 gol tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia, vestendo anche la maglia della nazionale maggiore dopo le esperienze con Under 19 e 21. Nei prossimi giorni sono in programma le visite mediche, poiraggiungerà la squadra nel ritiro di Valles per unirsi ai compagni agli ordini di Vincenzo Italiano. Per lui è pronto un contratto di quattro anni a 1,5 milioni a stagione, con opzione per il rinnovo di un altro anno.