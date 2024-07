Biasin | Chiesa all’Inter? Se a parametro zero prevedo si faccia questa mossa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fabriziosi è espresso in merito al possibile interessamento dell’Inter per Federico, calciatore in uscita dalla Juventus il cui contratto scade nel 2025. PISTA DA ESCLUDERE – Fabrizio, espressosi ai microfoni di Radio Sportiva in merito a un possibile affondo per Federicoda parte dell’Inter, ha escluso una tale ipotesi infinestra estiva di calciomercato: «Penso che sia improbabile, se non impossibile, che l’Inter decida di andare suinsessione di mercato. Innanzitutto perché a livello di rosa l’Inter è al completo. Ho difficoltà a immaginare che lui possa integrarsi nel 3-5-2 in maniera immediata, dato che non lo vedo né come esterno a tutta fascia né come seconda punta. In questo momento non mi sembra una cosa possibile, anche perché è improbabile vedere Inter e Juventus trattare tra loro».