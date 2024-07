Auto si schianta contro il muro di casa coppia muore sul colpo | una famiglia distrutta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 22 luglio 2024)siildisul: una– Ancora sangue sull’asfalto. Tragedia nella tarda serata di ieri, domenica 21 luglio 2024, a Escalaplano, nel Corso Sardegna in pieno centro. L’su cui viaggiava unasi ètaun. Le vittime un uomo di 57 anni e una donna di 40. A bordo del veicolo anche due bambini rimasti feriti ed elitrasportati all’ospedale di Sassari. I soccorsi sono stati tempestivi. ( dopo le foto) Leggi anche: Incidente instrada, schianto tra 5: un morto e diversi feriti Leggi anche: Bimba dimenticata in, cosa è successo dopo il dramma: i messaggi per i genitorisiildisul: unaIncidente a Escalaplano, nel sud Sardegna.