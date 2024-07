Atalanta la prelazione nella nuova Curva Sud tocca quasi 1 500 abbonamenti ‘confermati’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Erano 2.600 i posti traSud e Distintistagione 2022/23 dell’, l’ultima prima della ristrutturazione completa in atto quest’anno nei settori e che si concluderà verso l’inizio di settembre. Dalla stagione 2024/25 la capienza sarà portata a 6.600: e1.500 di questi seggiolini sono già occupati. Lariservata a coloro che erano abbonati in Sud e Distinti della stagione 2022/23 sta infatti raggiungendo numeri già significativi, visto che la stragrande maggioranza ha esercitato il proprio diritto. Per la precisione alle 18.45 di ieri (domenica 21 luglio) erano 1.490. Il numero aumenterà ancora nelle prossime ore, visto che la chiusura è fissata per lunedì 22 luglio alle 20.