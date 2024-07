Applausi al prete rubacuori pentito Don Bosi | Chiedo scusa ai fedeli per i miei errori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cesena, 22 luglio 2024 – Il perdono è arrivato puntuale, tra i sorrisi e gli abbracci dei. Un lungo applauso è riecheggiato in chiesa al termine del sentito discorso, letto da don Danielee non sono mancati momenti di commozione da parte di alcuni presenti. "Vidi perdonare ieventualie mi affido al Signore". Eccolo donche apre il cuore alla folla. "Ho assunto gesti non sempre consoni al mio abito talare. Comportamenti forse dovuti al mio carattere espansivo, potevo essere più prudente". Nella parrocchia si erano diffuse un mese fa voci tra le più disparate che hanno messo in subbuglio il paese. Approcci sconvenienti sfociati, in almeno un caso, in una presunta relazione sentimentale con una parrocchiana. Donè stato perdonato dai, è sicuramente, ed è rientrato a Villa Chiaviche qualche giorno fa.