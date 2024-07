A Firenze chiude uno storico pizzicagnolo | L' alimentari non va più interessa solo l' aperitivo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) La gentrificazione dei quartieri periferici delle città fa crescere le aree più marginali, ma spesso porta con sé anche una serie di vittime. È il caso di unodi, Sieni di piazza dei Tigli, che dopo settant'anni di attività ha deciso dire per sempre. Negli ultimi anni, come racconta La Nazione, il commercio della prima periferia d'Oltrarno, quella fascia tra Itto e Monticelli, punteggiata da botteghe di vicinato, è cambiato notevolmente. Ha generato un gran dibattito l’apertura di Starbucks nella stessa zona, c'è infatti chi vede l'arrivo della multinazionale come una perdita di identità, viceversa chi pensa sia una crescita per la città e il quartiere. AunOra arriva la notizia della chiusura di una delle botteghe più antiche e iconiche dell’Itto.