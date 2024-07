Ursula incassa il bis ma il suo esordio è stato deludente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ancora due donne a capo delle principali istituzioni europee, l'una è Roberta Metsola, maltese, popolare, riconfermata presidente del Parlamento europeo col 90% dei voti. Si era mossa molto bene, fu la prima a recarsi a Kiev, ha ben meritato. L'altra èvon der Leyen, tedesca, popolare anche lei, riconfermata Presidente della Commissione con soli 40 voti in più dei 361 necessari, voti che le sono arrivati da popolari, socialisti, liberali e verdi. L'appoggio della Meloni e del suo gruppo, di cui si era tanto parlato, non è arrivato perché il discorso della candidata non avrebbe offerto le necessarie garanzie. Non sarà una navigazione facile, quella di von der Leyen, né il discorso di insediamento ègranché. Nessuno si aspettava novità rivoluzionarie, ma almeno qualche guizzo, una visione coerente del futuro al passo con i tempi.