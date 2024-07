Ue Tajani | dalla Lega attacchi puerili

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 8.15 Il voto su von der Leyen divide-FI ""."Noi influenti nella governace Ue, i Patrioti sono ininfluenti", sostienesul Corsera. Alla domanda anche Meloni è ininfluente risponde:"La situazione è molto diversa I Conservatori hanno cariche in Europa. Si è astenuta su von del Leyen non ha votato contro. Nè ha usato toni critici dopo. Ha ampi margini per trattare". Le parole dei figli di Berlusconi?"Pier Silvio ha detto esattamente quello che dico io". FI deve arrivare al 20% occupando l'area tra Schlein e Meloni.