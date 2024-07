Trump | Putin e Xi intelligenti e duri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 10.15 Per la prima volta senza cerotto,ha tenuto il suo primo comizio dopo il tentativo di omicidio che ha subito. "Sono qui davanti a voi per grazia di Dio. Mi sono preso una pallottola per la democrazia". Non sono mancati gli elogi a Putn e Xi,definiti "", dei "leader dal pugno di ferro che "amano il proprio Paese". "Aveva ragione Orban, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci protegga". Rivolto alla folla:"Insieme combatteremo,combatteremo,combatteremo",ripetendo quanto detto rialzandosi dopo lo sparo.