Torino giornalista de La Stampa aggredito da militanti estrema destra

(Di domenica 21 luglio 2024) Undel quotidiano La, Andrea Joly, è stato, dove nella tarda serata di ieri è stato preso a calci in via Cellini, all'esterno dell'Asso di Bastoni, un circolo frequentato da simpatizzanti edi. La notizia è riportata sul sito online e sui profili social del quotidiano torinese. Un filmato girato dal cronista stesso immortala il momento in cui gli attivisti lo avvicinano chiedendogli "Sei dei nostri?". Indagini della Digos in corso A Joly, stando a quanto riferisce La, è stato intimato di consegnare lo smartphone, quindi lo hanno minacciato e, mentre lui si allontanava lo hanno calciato facendolo cadere e a quel punto lo hanno colpito con dei calci. Ilsi è fatto medicare in ospedale.