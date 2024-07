Textron Aviation potenzia l’assistenza nel Regno Unito e in Irlanda grazie all’ampliamento del rapporto con Gama Aviation UK Limited

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 21 luglio 2024) WICHITA, Kansas–(BUSINESS WIRE)– “Con una base consolidata e in via di sviluppo di aeromobili per missioni speciali nele incontinua a investire per offrire ai clienti la migliore esperienza di volo”, ha dichiarato Bob Gibbs, vicepresidente delle vendite per missioni speciali di. “vanta un’esperienza dimostrata nel fornire una manutenzione di qualità e un servizio eccellente per gli aeromobili Cessna e Beechcraft, e quest’ultima autorizzazione offre un livello ancora maggiore di comodità per i clienti nuovi e abituali.” L’autorizzazione consente ai clienti di collaborare conper soddisfare tutte le loro esigenze, dallo sviluppo di requisiti fino a soluzioni chiavi in mano di velivoli di missione, con un supporto completo nel paese.