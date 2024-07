Sinner di nuovo in ginocchio | Alcaraz davanti in classifica

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024)è diin. Momento tutt’altro che positivo per il tennista azzurro, battuto in un’altradaLa questione è molto semplice e negli ultimi giorni è stata di dominio pubblico.al momento nonostante sia il primo nellaATP, sembra essere un gradino dietro quell’che ha conquistato gli ultimi due Slam e che nel corso di questa sua breve carriera, ancora, ha vinto in totale 4 tornei importantissimi.(Lapresse) – Ilveggente.itSi discute quindi di quello che è il valore reale della graduatoria che vedea tutti il nostro azzurro che in questo momento si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi che si apriranno alla fine della prossima settimana.