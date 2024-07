Nomine dei dirigenti la minoranza all’attacco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Assunzioni all’Ast di Ascoli, Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri tornano ad attaccare la dirigenza dell’azienda sanitaria picena e soprattutto il governo regionale. Motivo della critica è la recente individuazione di diversi ruoli dirigenziali in un momento in cui, secondo i consiglieri, si sarebbe dovuto profondere sforzi per aumentare il numero di operatori sociosanitari e infermieri. "Nel mese di marzo - continuano - è stato indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente amministrativo per l’unità operativa complessa ‘Acquisti e logistica’ e successivamente è stata formata una graduatoria, dopo aver ammesso tutti i partecipanti con riserva, con sette candidati dei quali, inspiegabilmente, ben cinque sono stati assunti come, nonostante l’avviso fosse limitato ad un posto".