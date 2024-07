MX2 Lucas Coenen domina Gara-1 del GP di Locket davanti a Laengenfelder e de Wolf

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Un eccezionalesi è aggiudicato-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, tredicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sul tracciato diil pilota belga ha messo a segno 25 punti importanti per rilanciarsi in ottica titolo iridato. Dopo-1 di, la classifica generale del Mondiale MX2, a questo punto, vede al comando Kay decon 601 punti con un margine di vantaggio di 39 punti su, mentre è terzo Simoncon 538 punti. Andrea Adamo rimane quinto con 457. La corsa, che è stata sospesa nelle primissime battute per una brutta caduta dello statunitense Jack Chambers, è ripartita dopo la bandiera rossa con il successo del belga(Husqvarna) con un margine di vantaggio di 9.9 secondi sul tedesco Simon(Gas Gas) mentre chiude il podio l’olandese Kay de(Husqvarna) a 13.5.