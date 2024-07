Meteo cambia tutto | ecco cosa succede dalla prossima settimana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Come sappiamo, lache sta per concludersi è stata classificata come la più calda dell’anno e, secondo gli espertirologi, giàle temperature subiranno un calo. Maci aspetta per il mese d’agosto? Come sarà il ferragosto italiano? L’estate 2024 in Italia è caratterizzata da un caldo eccezionale, con temperature che raggiungono livelli record al Sud, mentre alcune zone del Nord-Ovest sono state colpite da maltempo di fuori stagione. Questa, però, il sole è tornato protagonista suil territorio, con temperature massime che superano facilmente i 35-37°C in moltissime città. Oltre al caldo rovente, i valori di umidità piuttosto alti provocano anche un clima afoso, che porta un disagio fisico significativo, sopratper le persone più fragili.