Magnifique Tadej Pogacar vince il 3 Tour de France | chiusa la doppietta con il Giro d’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2024) Il finale delde2025, causa imminenti Olimpiadi, non è stato a Parigi. Per ‘farsi perdonare’, gli organizzatori hanno scelto di piazzare una cronometro interessante, da Monaco a Nizza, che potesse risultare anche decisiva per la vittoria finale. Non una passerella d’onore, dunque, ma una vera e propria gara in grado di cambiare gli equilibri. Se non fosse stato perche ha chiuso i giochi per tempo, mettendo in ghiaccio ogni discorso relativo alla maglia gialla. Il ‘Cannibale’ ha colpito ancora. Il soprannome non gli piace, ma quando sente l’odore del sangue, non si ferma davanti a niente e nessuno. Chiederlo a Vingegaard che, nella tappa di ieri, sperava in un po’ di collaborazione ma è stato costretto a guardarlo passare sotto il traguardo al Col de Couillole mostrando orgoglioso la mano aperta, simbolo di una manita da sogno.