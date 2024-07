LIVE Italia-Giappone 10-0 Test Match rugby in DIRETTA | prima meta di Capuozzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? GIOCHIAMO ALLA GRANDE! Page-Relo trova la secondaper l’, l’azione è partita da lontano con un bel calcio di Vintcent. 11? Mischia ordinata con inserimento per l’. 10? Garbisi trasforma la, ottimo inizio azzurro. 9?OOO! L’costruisce un’ottima azione e va subito a, è la dodicesima in azzurro per! 7? Lynagh va per il piede e guadagna metri importanti. 5? Ottima esecuzione, primi tre punti per l’! 4? Calcio di punizione per gli azzurri, si andrà per i pali. 3?vince una battaglia aerea e tira fuori gli azzurri da una situazione pericolosa. 2?touche delin favore dell’. 1? INIZIA IL! 07:01 E’ tutto pronto per l’inizio del! 06:58 E’ il momento degli inni nazionali.