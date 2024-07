Lazio Baroni | Mercato? Ci saranno uscite Contento dei nuovi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) “Cidelleda fare, la società sa benissimo come muoversi, siamo costantemente in contatto. Abbiamo preso dei giocatori che ci servivano, giovani e interessanti. Dobbiamo essere veloci a farli integrare. In entrata saremo attenti in casi di occasioni”. Così Marcoha commentato ildelladopo l’amichevole contro la Triestina, pareggiata per 1-1. A proposito delle indicazioni emerse dal ritiro di Auronzo di Cadore, il tecnico biancoceleste ha spiegato di aver trovato “una disponibilità non scontata, un gruppo di ragazzi unito. Abbiamo lavorato duro, per andare forte bisogna allenarsi forte, oggi abbiamo chiuso con questa partita nella quale il primo obiettivo era non avere infortuni”. A proposito di singoli, invecesi è dettodi Isaksen: “Potrebbe essere la sua stagione, ha grandi margini di miglioramento”.