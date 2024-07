La nota più lieta Corsia mancina in piena sintonia Parisi e Sottil sembrano altri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Se c’è una cosa per la quale Raffaele Palladino può andare più fiero di altre al termine delle prime due settimane di lavoro al Viola Park è il feeling che il tecnico è riuscito a creare a tempo di record sullasinistra tra. La rete che venerdì dopo soli 8’ ha aperto le marcature dello show contro la Reggiana ne è forse la sintesi più bella: accelerazione dell’ex Empoli sulla fascia, palla in profondità per l’esterno che dopo una gran giocata ha aperto il destro e ha fulminato sul secondo palo il portiere. Un’azione da manuale propiziata da una catena su cui è probabile che la Fiorentina potrà costruire molte delle sue fortune.