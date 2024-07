Inter-Pergolettese | probabile formazione e ballottaggi per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Ladiperparte da alcune possibili modifiche e si sviluppa con piùnei reparti al momento maggiormente coperti numericamente. Di seguito le ultime novità da Appiano Gentile alla vigilia della seconda amichevole estiva APPIANO GENTILE – Rispetto alla prima uscita stagionale contro il Lugano, Simone“recupera” due nazionali. Ed entrambi potrebbero scendere in campo dal 1? contro laal “BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile (CO). Per il classe ’94 polacco Piotr Zielinski, arrivato a parametro zero dal Napoli, si tratterà del debutto assoluto in maglia. A farne le spese dovrebbe essere il primavera Thomas Berenbruch, anche se è da capire comevorrà utilizzare il nuovo innesto per il centrocampo.