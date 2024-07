Il nuovo disco di Eminem è un manifesto di malinconia per un’era che non tornerà più

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) L’uscita di undirappresenterà per sempre un evento, perché in pochi artisti sono riusciti a lasciare un segno preciso, distinguibilissimo, come lui, nella storia della musica. Il suo liricismo, da bianco di Detroit, è stato letteralmente inarrivabile, riuscendo a contribuire alla diffusione del rap su larga scala mainstream, ai livelli delle superstar mondiali del pop, senza tradire mai i connotati sociali, politici e sentimentali della disciplina. Ecco perché The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), il suo ultimoè da considerare come un capitolo di una storia incredibile. Poi naturalmente c’è da analizzare il lavoro inserendolo in uno scenario, in un contesto, in un panorama, che negli anni è fisiologicamente mutato.