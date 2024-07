Iacometti smaschera Telese e Marianna Aprile | Errore di traduzione forse clamoroso imbarazzo in studio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) La sinistra italiana (e non solo) per decriptare Donald Trump dovrebbe usare meno l'ideologia e più il vocabolario di lingua anglo-americana. A In Onda, su La7, Lucadiscutono con i loro ospiti delle elezioni americane di novembre e del programma del candidato repubblicano alla Casa Bianca. In un servizio, l'ex presidente viene descritto come un razzista con un programma di "deportazione" degli immigrati irregolari, mentre i suoi sostenitori sono come sempre una massa kitsch tra il sovversivo e il tragicomico. InSandro, firma economica di Libero, contesta alla radice questa impostazione sottolineando un,e molto sospetto,nellastessa della parola utilizzata dal tycoon, "deportation", durante la convention repubblicana in Michigan.