I Cesaroni 2025 guerra tra ex attori | Spero di tornare io meno lei

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 21 luglio 2024) Il pubblico chiedeva a gran voce il ritorno de Ie finalmente il sogno diventa realtà. A dare l'annuncio è stato Claudio Amendola e confermato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/. La serie, dunque, è pronta a fare il suo grande ritorno sugli schermi del Biscione dopo dieci anni dall'ultimo ciak. Le nuove puntate sono attese, ma non mancano le polemiche tra i protagonisti storici. In particolare, sono ai ferri corti Micol Olivieri e Niccolò Centioni che ricordiamo come Rudi e Alice nei. L'annuncio del ritorno della serie ha riacceso vecchi rancori tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni. Quest'ultimo non ha mai nascosto la sua antipatia per la collega.