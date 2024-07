F1 GP Ungheria | fantastisca doppietta per la McLaren!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Un’altra tappa, certamente importante, del Mondiale 2024 di Formula 1 è andato in archivio dopo un lungo weekend che ha regalato diverse certezze e, in realtà, poche novità. Dopo aver assistito alle prove libere del venerdì e del sabato e alle Qualifiche nella giornata di ieri, la F1 ha mandato in pista il GPche si è concluso da pochi minuti. Chi ha vinto sul mitico tracciato di Hungaroring? Il primo a tagliare il traguardo passando la bandiera a scacchi è stato Oscar Piastri (prima vittoria della carriera nella categoria) che si è trascinato dietro il compagno di squadra Lando Norris per una fantasticafirmata da. Un momento ottimo per la scuderia papaya che si dimostra sempre più competitiva dopo i vari aggiornamenti montati sulle due vetture.