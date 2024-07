Europei Under 19 2024 | l’Italia chiude la fase a gironi con una sconfitta passa l’Ucraina 3-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024)incappa in unacontronella terza e ultima giornata del Gruppo A degli19. Il risultato a favore della formazione di Mikahilenko è di 3-2: unaindolore per gli azzurrini, che mantengono il primo posto del girone e si qualificano alle semifinali. Successo invece fondamentale per, che rende vana la vittoria della Norvegia eanch’essa al turno successivo. TABELLINO E PAGELLE RISULTATI E CLASSIFICHE CRONACA – Inizia bene la formazione allenata dal ct Corradi, ma ère in vantaggio al 7? dopo un lancio lungo di Gusiev che sorprende Pagnucco e favorisce Synchuk, il quale è pronto nel disegnare un pallonetto da fuori area che batte Magro.