Coppia gay aggredita a Roma identificati i 4 responsabili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024), 20 lug. (Adnkronos) - Sono statidai carabinieri i quattro presuntidell'aggressione omofoba avvenuta nel quartiere dell'Eur aai danni di due ragazzi. Si tratterebbe di una ragazza e tre ragazzi, tutti poco più che ventenni e incensurati. "Grazie alle numerose segnalazioni ricevute che abbiamo fornito agli inquirenti siamo riusciti a far identificare i 4 aggressori. Le numerose segnalazioni di testimoni arrivate a Gay Help Line, hanno reso possibile in poche ore di arrivare a questo risultato". Così Alessandra Rossi, coordinatrice Gay Help Line 800 713 713. "Continuiamo a incoraggiare chi ha visto qualcosa a dare la propria testimonianza, che sarà utile per chiarire il quadro dei fatti e letà individuali".