Che fine ha fatto la Venere Bianca? Basta fantasie malate e scene da discount del sesso ho lasciato il porno e faccio la personal trainer Ma non voglio clienti uomini

(Di domenica 21 luglio 2024) Ricordate la? Top model per stilisti internazionali e poi star del cinema hard all’epoca di Eva Henger, Eva Orlowsky, Jessica Rizzo, Moana Pozzi? Manuela Falorni, questo il nome all’anagrafe, è stata una vera diva del. Una donna elegante e bellissima approdata per scelta al cinema a luci rosse. Una regina dal corpo statuario e lo sguardo intrigante come quello di Valentina di Crepax. Chehaoggi? Appassionata da sempre di fitness è diventata, con base operativa a Viareggio, unaspecializzata. Collezionando riconoscimenti uno via l’altro come allenatrice esperta lavora come coache. Ma solo per donne: dinon ne vuole sapere nella sua professione (e forse nemmeno nella sua vita privata). Perché? “Mi annoiano troppo”, confessa. Un ravvedimento? Per nulla.