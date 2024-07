Bollette pazze interviene il Garante della Privacy | ecco come ottenere i rimborsi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 luglio 2024) Nel corso di questo 2024 sono stati presi diversi provvedimenti contro i gestori e i fornitori di luce e gas che hanno aperto alla possibilità per gli utenti di chiedere dei risarcimenti Gli ultimi dodici mesi sono stati molto difficili dal punto di vista delleenergetiche per gli utenti, i rincari su luce e gas sono stati purtroppo molto importanti, a prescindere dal fornitore scelto. La crisi in Ucraina, l’aumento del prezzo dell’energia alla borsa di Amsterdam e l’inquietudine in altre zone del mondo hanno portato a una certa fibrillazione del costomateria prima e di conseguenza a emissioni dicon considerevoli aumenti, a volte anche triplicate o quadruplicate, con conseguenze enormi sul bilancio di intere famiglie. Arriva il rimborso per gli utenti – Cityrumors.