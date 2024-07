Viterbo uccide un cane trascinandolo con l’auto | condannato a 8 mesi di carcere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Un uomo è statoa 8di reclusione per aver legato unalla sua auto e averlo trascinato fino adrlo. Il colpevole, un pastore della provincia di, dovrà anche pagare una multa di 12mila euro a seguito della condanna per maltrattamento aggravato dalla morte dell’animale. La notizia è stata resa nota dalla Lega anti vivisezione (Lav), che ha condotto la battaglia legale contro il pastore. La tragedia è avvenuta il 18 febbraio 2021. In seguito ad una segnalazione, i carabinieri sono intervenuti per fermare l’uomo, ma ilera ormai esanime. Il guidatore è stato prontamente identificato e questo ha permesso di arrivare alla sua condanna. “È un atto dovuto di giustizia nei confronti delucciso tra atroci sofferenze”, ha dichiarato la responsabile animali famigliari della Lav, Alessandra Ferrari.