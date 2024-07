Tredici giorni a segnare l’inseguimento tra due vite | padre e figlio Un esordio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Quando ilè scomparso, Salvatore era un bambino che aveva appena compiuto nove anni e ora che sta per compierne quarantuno si rende conto di stare per raggiungere l’età del: 14759 sono ivissuti dal, 14746 ivissuti da Salvatore al compimento del suo quarantunesimo anno. Di queiin un’immaginaria congiunzione temporale è fatto il libro di Salvatore Toscano, Gli stupidi e i furfanti (Baldini+Castoldi). Un conto alla rovescia sotto forma di romanzo che Toscano muove come pagine di un diario, un discorso intimo che diventa pubblico e universale. Il racconto di una vita, la propria divenuta lo specchio obbligato di un’assenza, quella del. Passata a fare i conti con chi non c’è più: ildiviene così un oggetto di elaborazione continua e obbligata.