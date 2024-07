Semaforo verde per l’asilo San Pio X dopo le polemiche c’è il progetto con i fondi Ue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Nuovo asilo nido in arrivo nella frazione di San Pio X a Spinetoli. I contrasti che erano culminati con la protesta dei genitori per la chiusura della scuola materna, nella frazione di San Pio X, oggi sembrano uno sbiadito ricordo. Il sindaco Alessandro Luciani si lascia alle spalle le roventie parla del futuro. Tutto era partito quando il 21 dicembre del 2023, durante il sopralluogo dell’Asur, era emersa la probabile presenza dell’amianto nei comignoli della scuola, ma anche tante altre carenze, problemi che avevano determinato la chiusura della scuola. Un edificio considerato vecchio e non sicuro, coi genitori imbufaliti.