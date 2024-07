Piazzole ecologiche concluse le operazioni di sistemazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Si è conclusa in questi giorni la prima parte degli interventi di messa in sicurezza edellenel territorio di Dozza. Si tratta di un’opera di miglioria effettuata dal Gruppo Hera nell’ambito del contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani con il municipio di via XX Settembre. Tante lesistemate: tre in via Nuova Sabbioso, due in via Valsellustra e singole postazioni nelle vie Pertini, Falcone, Monte del Re e Canonica. Ma non è tutto. Già, perché è attualmente in corso la fase di progettazione per quelle collocate nelle vie Capitolo e Marmane. "Sostituzione cassonetti e ripristino dellepiù critiche sono azioni fondamentali per la sicurezza e il miglioramento del decoro urbano – spiega la vicesindaco Barbara Pezzi (foto) con delega alla raccolta differenziata -.