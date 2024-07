Orizzonte latino e suono parigino Stasera a Gulatieri arriva ’La Chica’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) alle 21,30 al teatro Sociale di Gualtieri va in scena il concerto di Sophie Fustec, in arte "La Chica", a conclusione del Terreni Fertili Festival. Protagonista della serata è una cantautrice che mescola eredità latina e influenze urbane del quartiere di Belleville a Parigi. Da una parte dell’oceano c’è l’America Latina: una terra intensa, piena di magia. Dall’altra c’è Parigi, Belleville: una terra multiculturale, urbana e moderna. Attraverso la sua musica, La Chica unisce questi due mondi, offrendo al pubblico un collage di trame sonore prese in prestito dalla sua eredità culturale e da varie influenze moderne, rompendo i codici prestabiliti. Il suo nuovo album, La Loba, è dedicato al fratello scomparso. Un’opera intima e sincera, piena di magia e rituali.