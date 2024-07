Lavoro e caldo ecco il protocollo | Cambio di orari e uso della Cig

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) I sindacati CISL e CGIL, assieme alla Provincia di Modena ed alle associazioni di categoria, hanno raggiunto un’intesa per la sigla delper la prevenzione dei lavoratori esposti alle ondate di calore. Il documento, ritenuto da tutte le parti in causa come essenziale e necessario viste le roventi temperature raggiunte dalla nostra città, prevede una rivalutazione deglilavorativi in alcuni settori e la possibilità per le aziende, già approvata dall’Inps, di avvalersicassa integrazione per gli operai durante le ore più caldegiornata. Anche se in questa ore le temperature potrebbero abassarsi, ovviamente è molto probabile che da qui alla fine dell’estate si ripresentino altri periodi molto caldi, in cui lavorare, soprattutto all’aperto, potrà risultare difficile e pericoloso.