L’attacco di Murri | In via Ferrari un bosco industriale

(Di sabato 20 luglio 2024) "È vero che si stanno mangiando ogni centimetro di suolo con il cemento, ma non c’era un posto migliore per investire in unurbano? Chiamiamolo allora". Letizia(nella foto) di Ascoltiamo la città boccia la collocazione scelta dal Comune per piantare 362 alberi nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione, e che ha assegnato a Civitanova 180mila euro per piantumare un’area da 8.000 metri quadrati in via, una delle strade più trafficate dalla zonaPiane Chienti. "Un po’ come respirare ossigeno e smog in un colpo solo" obietta la consigliera di opposizione che sottolinea come "nelle zone destinate a parchi e verde questa amministrazione vuole costruire centri commerciali, vedi variante Cristallo, e poi arrivano queste scelte incomprensibili".