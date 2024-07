Inter prossima settimana 2 amichevoli e 6 rientri! Inzaghi sorride

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) L’si appresta a vivere unaintensa tra(due in programma) edei nazionali. In programma sei. ARRIVO – Sono passati esattamente sette giorni dall’inizio del ritiro dell’. La squadra di Simone, sabato scorso, ha ripreso gli allenamenti in quel di Appiano Gentile: sede del ritiro precampionato per la stagione 2024-25. Durante questa prima, condita anche dalla vittoria nella prima amichevole contro il Lugano per 3-2, il tecnicoista ha dovuto lavorare con un range molto ristretto, visti i tanti nazionali in ferie dopo le fatiche di Euro 2024 e Copa America. I primi due sono rientrati giovedì, ossia Kristjan Asllani e il neo-acquisto Piotr Zielinski. Dal 24 luglio, il gruppo sarà rimpolpato dal rientro degli italiani: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Matteo Darmian.