Inter Marotta non ha dubbi | sentenza incredibile sul Napoli e su Conte

(Di sabato 20 luglio 2024) Il presidente dell’, Beppe, commenta il ritorno diin Serie A e lancia lasul campionato deldell’ex nerazzurro. Manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione, che vede ilripartire da un tecnico di spessore come Antonio. Mancano, per essere più precisi, poco più di venti giorni all’esordio in Coppa Italia contro il Modena (match valido per i trentaduesimi della competizione, ndr), ma i tifosi già sono curiosi a dir poco per scoprire come sarà il nuovosotto la guida dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Il leccese, a sua volta, avrà molta voglia di rivalsa, magari con la speranza di ripartire lì dove era finita la sua ultima esperienza in Serie A, ossia lo Scudetto con l’. Proprio dal mondo nerazzurro arrivano ulteriori considerazioni in merito al ritorno del tecnico nel campionato italiano.