Guerrieri giochiamo a fare la guerra?

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug – Sono ormai quarantacinque anni che uno dei film più iconici della storia del cinema usciva nelle sale di tutto il mondo. Oggi parlerò di quel fenomeno culturale che risponde al nome de Idella notte (The Warriors in originale)., The Warriors Alla base di tutto dobbiamo risalire niente meno che al IV secolo a.C. ed all’Anabasi dell’autore greco Senofonte. Senofonte racconta l’impresa che aveva vissuto in prima persona nei Diecimila, un’armata di mercenari assoldata da Ciro il Giovane per usurpare il trono di Persia al fratello Artaserse II. La battaglia venne vinta, ma Ciro morì sul campo, lasciando quindi senza guida e senza scopo i soldati ormai esposti in territorio nemico. L’opera racconta quindi il loro tentativo di rientrare a casa tra mille insidie e pericoli.