Cascina revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

(Di sabato 20 luglio 2024)(Pisa), 20 luglio 2024 – Via libera, ieri pomeriggio, dal consiglio comunale di( Pisa) alla delibera per la revoca della, assegnata al duce il 24 maggio 1924. Un consiglio comunale svolto in modalità aperta, con interventi anche da parte di cittadini e associazioni. ''A differenza di altri consigli comunali, qui non c'è stata l'unanimità sul voto finale'', ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti. Il dibattito che ha portato alla revoca della, infatti, ha registrato 19 voti favorevoli (Partito Democratico, La città delle persone - Lista Masi, Movimento 5 Stelle, Lega e Lista Lavoro, Sviluppo Ambiente), due voti contrari (Valori e Impegno Civico) e l'astensione della consigliera di Fratelli d'Italia. Tre gli assenti. A illustrare la delibera è stato lo stesso primo cittadino.