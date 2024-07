Carabiniere supereroe Si veste da Spiderman e porta il sorriso ai bambini ricoverati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Andrea Calisi è une come tale anche lui nasconde una doppia identità. Per la prima metà della giornatagli abiti dele combatte il crimine per le vie di Riccione. Poi per il resto del tempo indossa una maschera, quella die si ‘arrampica’ nei reparti pediatrici degli ospedali di Marche e Romagna per regalare ai piccoli pazienti felicità, aprendo una finestra di normalità tra i lunghi corridoi dei reparti di medicina. Andrea non è solo, al suo fianco ci sono altri quattro eroi che con lui combattono la tristezza deidando vita ai ‘The Marvel friends’. Non è affatto facile. Entrare ogni volta dalladi un reparto di pediatria e vedere quei piccoli volti tristi ed annoiati è come un colpo al cuore, ma i sorrisi che seguono risolvono tutto e descrivono il senso della loro iniziativa.